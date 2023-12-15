В Росгвардии почтили память военных журналистов ведомства

Сегодня, 15 декабря, в День памяти журналистов, которые отдали свои жизни при исполнении профессиональных обязанностей, в Росгвардии вспоминают о специалистах, которые так и не вернулись из боевых командировок.
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