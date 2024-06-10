Несколько дней назад, в Северной столице произошел очередной культурный обмен в ходе которого представители одной из этнических групп нашей многонациональной страны, демонстрировали чудеса пластики и гибкости, посредством танца, известного широкой аудитории как лезгинка.
Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются
Комментарии
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Evgenija Palette
Подонки. Только и думают, какую провокацию устроить... СУКИ. КОГДА ИХ ПОГОНЯТ ИЗ ПИТЕРА? СЛЫШЬ, БЕГЛОВ! КОГДА ПОГОНИШЬ СВОИХ ПРОТЕЖЕ ИЗ ПИТЕРА?
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48 мин.
Evgenija Palette
Интересно - в Союзе жили все по своим аулам. Получили независимость, все приползли в Россию... ("независимые" подонки)...
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47 мин.
Evgenija Palette
Мне не нравится стиль этого сообщения. О НИХ НАДО ПИСАТЬ СЛОВАМИ, КОТОРЫЕ ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ... " Бородачи. Бородачи"... ПЕРЕД НАМИ ПОХАБНЫЕ ПОДОНКИ... Какой штраф? Какая Армия?... ДОМОЙ! В АУЛ КОЗ ПАСТИ НЕГОДЯЕВ. Без права возвращения.
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41 мин.
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