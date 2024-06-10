Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Подонки. Только и думают, какую провокацию устроить... СУКИ. КОГДА ИХ ПОГОНЯТ ИЗ ПИТЕРА? СЛЫШЬ, БЕГЛОВ! КОГДА ПОГОНИШЬ СВОИХ ПРОТЕЖЕ ИЗ ПИТЕРА?

Интересно - в Союзе жили все по своим аулам. Получили независимость, все приползли в Россию... ("независимые" подонки)...

Evgenija Palette

Мне не нравится стиль этого сообщения. О НИХ НАДО ПИСАТЬ СЛОВАМИ, КОТОРЫЕ ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ... " Бородачи. Бородачи"... ПЕРЕД НАМИ ПОХАБНЫЕ ПОДОНКИ... Какой штраф? Какая Армия?... ДОМОЙ! В АУЛ КОЗ ПАСТИ НЕГОДЯЕВ. Без права возвращения.