Создание «Украинского легиона» – способ Польши избавиться от нацистов, перебравшихся с территории соседней страны

На территории Польши постоянно находятся 1,5-2 миллиона граждан Украины. Подавляющая часть из них законопослушные и трудолюбивые люди, полезные для польской экономики (дают увеличение ВВП Польши на 1% ежегодно), но есть и те, от которых Варшава хотела бы избавиться – тунеядцы, криминалитет и нацисты.