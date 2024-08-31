Упорядочивание камер, инвалиды в малом бизнесе и «прощай, ОБЖ»: гид по новым законам

Завтра вступят в силу изменения в российском законодательстве — в результате старшеклассники будут проходить военные сборы, кое-кто из призывников получит отсрочку от службы, а переработки сотрудников станут дороже для работодателей.
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