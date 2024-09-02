В России могут переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслей

Кабмин планирует переобучить 1,5 млн. специалистов приоритетных отраслей. Об этом пишут Ведомости. Как сообщает издание, таким образом правительство собирается восполнить кадровый дефицит в отдельных сферах экономики.
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