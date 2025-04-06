Военные автоинспекторы группировки войск «Запад» продолжают обеспечивать безопасность на дорогах в зоне СВО

Военнослужащие ежедневно организовывают приоритетные проезды военных автоколонн для непрерывного снабжения подразделений на передовой, координируют движение, обеспечивают безопасность погрузки/разгрузки эшелонов и контролируют соблюдение ПДД.
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