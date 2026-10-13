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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривалдо о Мостовом: «Кто он такой, где играл? В «Сельте»? Может, припоминаю что-то, но ничего не могу сказать»

Экс-форвард «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что не помнит Александра Мостового.

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