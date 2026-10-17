Главное в тезисах: Тезис 1: 25 октября в Болгарии пройдут президентские выборы, фаворитом которых считается Илияна Йотова — вице-президент и соратница премьер-министра Румена Радева, по данным агентства «Мяра», на начало октября её поддерживали 46,9% избирателей.
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