Главное в тезисах: Тезис 1: 25 октября в Болгарии пройдут президентские выборы, фаворитом которых считается Илияна Йотова — вице-президент и соратница премьер-министра Румена Радева, по данным агентства «Мяра», на начало октября её поддерживали 46,9% избирателей.