Путин очертил правила нового миропорядка

Румина Мавлеева

Пятый пункт – справедливость для всех, потому что «всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии». Главное у себя у нас должно быть справедливость для всех...