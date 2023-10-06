В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.
Путин очертил правила нового миропорядка
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Румина Мавлеева
Пятый пункт – справедливость для всех, потому что «всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии». Главное у себя у нас должно быть справедливость для всех...
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7 час.
Nikolay Zakharov
А,как этого добиться Путин не говорит,но мы-то знаем,упразднить олигархат и национализировать крупнейшие предприятия в нефтегазовой и металлургической промышленности и все блага тогда будут распределяться во благо народа,а не узкой кучки миллиардеров.
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6 час.
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