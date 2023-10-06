ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Петрова
    В инете бродит версия, что граната(ы) была спрятана в холодильнике и сработала дистанционно. Но и просто несчастный с...Путин: в телах по...
  • Гарий Щерба
    Даешь  ПэРэСТРОЙКУ  БЮРГЕРАМ ,  да  ЗДРАВСТВУЕТ  СВОБОДНАЯ  ГДР ......!!!!!В Европе наступил...
  • владимир тычинин
    Получается сами себя взорвали ? А сдетонировать они не могли?Основная версия гибели примерно такая будет :обкололись ...Путин: в телах по...

Путин очертил правила нового миропорядка

Путин очертил правила нового миропорядка

В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Румина Мавлеева
Пятый пункт – справедливость для всех, потому что «всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии».                                                             Главное у себя у нас должно быть справедливость для всех...
Ответить
7 час.
Nikolay Zakharov
А,как этого добиться Путин не говорит,но мы-то знаем,упразднить олигархат и национализировать крупнейшие предприятия в нефтегазовой и металлургической промышленности и все блага тогда будут распределяться во благо народа,а не узкой кучки миллиардеров.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх