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Челябинский радиозавод «Полет» меняет руководство

Челябинский радиозавод «Полет» меняет руководство

На челябинском радиозаводе «Полет» меняют руководство. Как уже сообщал «Новый День», в апреле прошлого года Дмитрий Довженко сменил на посту генерального директора Александра Нестерова (которого через несколько месяцев задержали в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий).

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