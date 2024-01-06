Путин заявил, что РПЦ хочет быть отделенной от государства

ТН Татьяна Новикова Я верю в бога, но не верю священослужителям! Конечно, среди них есть истинно верующие священники, но они только в маленьких и далёких от цивилизации местах! Они воруют и оббирают народ в своих личных целях!

Mихаил Р Так пусть откажутся от бюджетного финансирования, собирают церковный налог с прихожан, платят налог с прибыли и т.п.