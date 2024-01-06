Русская православная церковь хочет быть отделенной от государства, и оно поддерживает такую позицию. Соответствующее заявление в ходе встречи с семьями героев, погибших в спецоперации, сделал президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что РПЦ хочет быть отделенной от государства
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Я верю в бога, но не верю священослужителям! Конечно, среди них есть истинно верующие священники, но они только в маленьких и далёких от цивилизации местах! Они воруют и оббирают народ в своих личных целях!
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16 час.
Mихаил Р
Так пусть откажутся от бюджетного финансирования, собирают церковный налог с прихожан, платят налог с прибыли и т.п.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мы хотим победить или нет? Церковь в отличие от многих помогает и даже участвует в СВО. Она как кому бы не хотелось со своим народом. Даже большевики это изменить не смогли кровью и ложью.
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1 час.
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