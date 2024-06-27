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Шантаж Киева: в заложниках - родные сотрудников Запорожской АЭС

Шантаж Киева: в заложниках - родные сотрудников Запорожской АЭС

Киев ради шантажа взял в заложники родных сотрудников Запорожской АЭС, утверждает сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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