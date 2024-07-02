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В Госдуме назвали вероятные цели визита Орбана в Киев

В Госдуме назвали вероятные цели визита Орбана в Киев

REUTERS/OLIVIER HOSLET Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для того, чтобы уменьшить накопившееся недовольство Евросоюза и НАТО по отношению к нему, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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