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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что его гоночную бригаду оскорбляли после ссоры с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в конце сезона-2024.

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