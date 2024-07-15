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УФНС по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин

УФНС по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин

УФНС по Свердловской области с сегодняшнего дня возглавил Марат Сагитуллин. «На должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен с 15 июля 2024 в соответствии с приказом Министерства финансов РФ», – говорится в официальном сообщении на сайте службы.

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