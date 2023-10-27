«Тампа» всухую разгромила «Сан-Хосе», Сергачев признан третьей звездой матча

В НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке по всем статьям переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 6:0. Активное участие в разгроме приняли российские хоккеисты «Тампы»: форвард Никита Кучеров сделал одну голевую передачу, защитник Михаил Сергачев – две.
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