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ИА Регнум

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От лыжников до «команды лейтенантов»: как началась история ЦСКА

От лыжников до «команды лейтенантов»: как началась история ЦСКА

Часто можно встретить утверждение, что история футбольного клуба ЦСКА началась в 1923 году. Тогда по приказу начальника Главного управления Всеобуча (системы подготовки резервов для Красной Армии), героя Гражданской войны Константина Мехоношина учредили ОППВ — опытно-показательную военно-спортивную площадку Всеобуча.

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