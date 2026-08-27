От лыжников до «команды лейтенантов»: как началась история ЦСКА

Часто можно встретить утверждение, что история футбольного клуба ЦСКА началась в 1923 году. Тогда по приказу начальника Главного управления Всеобуча (системы подготовки резервов для Красной Армии), героя Гражданской войны Константина Мехоношина учредили ОППВ — опытно-показательную военно-спортивную площадку Всеобуча.