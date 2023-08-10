Белый дом обвинил Украину в медленном наступлении, несмотря на предоставленную помощь

США выполнили все заявки Украины на поставки вооружений перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что наступление Украины идет медленно.
США выполнили все заявки Украины на поставки вооружений перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что наступление Украины идет медленно.
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