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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Белый дом обвинил Украину в медленном наступлении, несмотря на предоставленную помощь

США выполнили все заявки Украины на поставки вооружений перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что наступление Украины идет медленно.

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