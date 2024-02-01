Внедорожник частично провалился под лед Байкала 1 февраля

Инцидент произошел утром 1 февраля в местности Лопатки, недалеко от поселка Усть-Баргузин. Как рассказали в управлении МЧС по республике Бурятия, водитель внедорожника проигнорировал выставленные на берегу запрещающие знаки, объехал преграждающие снежные валы и выехал на лед Байкала.