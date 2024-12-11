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Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +10°, дождь• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +11°, дождь• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +11°, ливень• Феодосия: +12°, дождь• Керчь: +10°, д.

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