Эскапизм: почему и как мы бежим от реальности и проблем?

Эскапизм — защитная реакция психики, нацеленная на изоляцию, избегание и игнорирование травмирующих элементов в окружающей действительности через погружение в приятные или как минимум не столь опасные действия.
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