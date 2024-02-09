Обратная связь: обзор звонков в редакцию “СЗ”

В Северном Тушине отремонтировали площадку, в Хорошево-Мневниках починили домофон На Планерной отремонтировали ограждение спортивной площадки “При уборке снега повредили ограждение спортивной площадки во дворе на Планерной ул.
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