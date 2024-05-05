Объем фишинговых ресурсов в Telegram вырос в 1,5 раза

Число попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, выросло в 1,5 раза в I квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».