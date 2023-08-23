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Рухнувший на колени перед россиянами Моргенштерн* получил жесткий отказ

Рухнувший на колени перед россиянами Моргенштерн* получил жесткий отказ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА Известный обилием ненормативной лексики в творчестве, фриковатым внешним видом и экстравагантным поведением рэпер Алишер Моргенштерн* давеча извинился перед согражданами за оскорбительное поведение после бегства из России и попросился обратно на родину, однако получил жесткий отказ.

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Комментарии
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Константин Конышев
А не пойти ли тебе сученок на три буквы, знаешь какие. Нечего тебе делать в России,сдохни там, где сейчас ты есть.
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15 час.
Е
Евлампий
Ну действительно, неужели вот такое- &quot;всякое&quot; думает, что можно наговорить одно, а потом раз,  переобуться, и все должно быть прекрасно?!
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14 час.
МГ
М Г
Этой мрази место в выгребной яме, и нигде больше.
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10 час.

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