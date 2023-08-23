НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА Известный обилием ненормативной лексики в творчестве, фриковатым внешним видом и экстравагантным поведением рэпер Алишер Моргенштерн* давеча извинился перед согражданами за оскорбительное поведение после бегства из России и попросился обратно на родину, однако получил жесткий отказ.
Рухнувший на колени перед россиянами Моргенштерн* получил жесткий отказ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Конышев
А не пойти ли тебе сученок на три буквы, знаешь какие. Нечего тебе делать в России,сдохни там, где сейчас ты есть.
Ответить
15 час.
Е
Евлампий
Ну действительно, неужели вот такое- "всякое" думает, что можно наговорить одно, а потом раз, переобуться, и все должно быть прекрасно?!
Ответить
14 час.
МГ
М Г
Этой мрази место в выгребной яме, и нигде больше.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии