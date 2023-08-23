Рухнувший на колени перед россиянами Моргенштерн* получил жесткий отказ

Константин Конышев А не пойти ли тебе сученок на три буквы, знаешь какие. Нечего тебе делать в России,сдохни там, где сейчас ты есть.

Е Евлампий Ну действительно, неужели вот такое- "всякое" думает, что можно наговорить одно, а потом раз, переобуться, и все должно быть прекрасно?!