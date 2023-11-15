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Зак Коллинз и Кенрик Уильямс вступили в стычку после нарушения игрока «Сперс»

Зак Коллинз и Кенрик Уильямс вступили в стычку после нарушения игрока «Сперс»

Во время матча «Оклахома» – «Сан-Антонио» случилась стычка с участием Кенрика Уильямса и Зака Коллинза.

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