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Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет ее рейтинги

Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет ее рейтинги

REUTERS/Remo Casilli Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что продолжит поддерживать Киев и не станет менять свою позицию по Украине.

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