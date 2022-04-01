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Председатель СК России поручил оперативно установить и задержать подозреваемых в осквернении памятника павшим танкистам в Московской области

Председатель СК России поручил оперативно установить и задержать подозреваемых в осквернении памятника павшим танкистам в Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч.

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