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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Факела» 0 побед в 11 матчах сезона. 8.50 – прервут тренд в матче со «Спартаком»

«Спартак» примет «Факел» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Воронежа ни разу не побеждал в сезоне-2026/27 – 8 поражений и 3 ничьи во всех турнирах.

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