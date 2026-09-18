Голосование на выборах стартовало в Астраханской области

Сегодня, 18 сентября, в 8:00 часов открылись 555 постоянных и 21 временный избирательный участок в Астраханской области.
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