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Петербургский дневник

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Метеоролог Тишковец: «В районе крушения вертолета президента Ирана была термическая депрессия»

Метеоролог Тишковец: «В районе крушения вертолета президента Ирана была термическая депрессия»

Горные вершины, сопки и перевалы были закрыты облаками, которые опускались практически до земли Согласно сообщению метеоролога Евгения Тишковца, в районе крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси наблюдалась термическая депрессия, сообщает «Царьград».

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