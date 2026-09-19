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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Северсталь» не забила в 3-м матче подряд – 0:2 от «Адмирала». У команды Козырева 4 гола и 5 поражений в 6 играх сезона

«Северсталь» проиграла « Адмиралу » (0:2) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Это поражение стало пятым в шести играх на старте сезона для команды тренера Андрея Козырева .

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