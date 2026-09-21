Кузьминки
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Кузьминки

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После реставрации четыре скульптуры львов вернулись в усадьбу «Кузьминки»

Шесть памятников архитектуры в усадьбе «Кузьминки» уже отреставрировано. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

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