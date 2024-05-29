Театр абсурда
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Театр абсурда

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ГАИ вернули, а когда вернут милицию?

ГАИ вернули, а когда вернут милицию?

ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Действительно, автор прав. С переименованием организации- нужно поменять Всех в Системе и начать с « никакущего» министра МВД и его замов, которые по сути ничего не делают для улучшения работы системы- просто просиживают штаны в кабинетах, результатов ноль.
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12 час.
Н
Николай
Хватит лизать ................. у партнёров, даёшь МИЛИЦИЮ! Полицаи нам не нужны!
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8 час.
Алексей Горшков
Я - историк по образованию, а после универа и до пенсии работал в милиции. К чему я это говорю - именно как историк по образованию, я отнёсся к переименованию милиции в полицию хоть и отрицательно (что ни говори, а &quot;милиция&quot; - это наша ФИШКА), но СПОКОЙНЕЕ многих, осознавая, что работая в структуре, ИМЕНУЕМОЙ у нас &quot;МИЛИЦИЕЙ&quot;, ФАКТИЧЕСКИ я работал в ПОЛИЦИИ - государственном органе исполнительной власти, в то время как собственно &quot;милиция&quot; - наименование НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ !!! А последнее НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем, где я служил, не имеет, хотя и называется ТАК ЖЕ !!! Но ПОВТОРЮСЬ - &quot;милиция&quot; - это наша ФИШКА, как тапочки с помпонами у греческих военных, меховые шапки у английский гвардейцев, название КАРЕТА &quot;Скорой помощи&quot;, и т.д, и т.п.! Я даже ГОРЖУСЬ,что в моём пенсионном удостоверении МВД, выданном уже в &quot;полицейское&quot; время звание - МИЛИЦИИ !!!
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5 час.

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