ГАИ вернули, а когда вернут милицию?

Алексей Горшков

Я - историк по образованию, а после универа и до пенсии работал в милиции. К чему я это говорю - именно как историк по образованию, я отнёсся к переименованию милиции в полицию хоть и отрицательно (что ни говори, а "милиция" - это наша ФИШКА), но СПОКОЙНЕЕ многих, осознавая, что работая в структуре, ИМЕНУЕМОЙ у нас "МИЛИЦИЕЙ", ФАКТИЧЕСКИ я работал в ПОЛИЦИИ - государственном органе исполнительной власти, в то время как собственно "милиция" - наименование НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ !!! А последнее НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем, где я служил, не имеет, хотя и называется ТАК ЖЕ !!! Но ПОВТОРЮСЬ - "милиция" - это наша ФИШКА, как тапочки с помпонами у греческих военных, меховые шапки у английский гвардейцев, название КАРЕТА "Скорой помощи", и т.д, и т.п.! Я даже ГОРЖУСЬ,что в моём пенсионном удостоверении МВД, выданном уже в "полицейское" время звание - МИЛИЦИИ !!!