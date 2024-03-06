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Военное обозрение

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Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя

Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя

Украина ранее одерживала "большие победы", поэтому должна повторить это.

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Игорь Петров
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