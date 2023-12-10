Источник: Себастьян Феттель не вернется в гонки в 2024 году

Источник: Себастьян Феттель не вернется в гонки в 2024 годуGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель не планирует участие в гонках в 2024 году, сообщил немецкий Sport1.
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