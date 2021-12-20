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И снова Бжезинский

И снова Бжезинский

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Бжезинского на должность американского посла в Польше.Отпрыска того самого Збигнева Бжезинского (1928-2017) - польского еврея, правой руки Дэвида Рокфеллера, бывшего советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности, одного из ключевых разработчиков звёздно-полосатой внешней политики США времён "холодной войны" (и не только), лютейшего и последовательнейшего русофоба, автора концепции "великой шахматной доски" и теории "технотронной эры", идеолога расширения НАТО на Восток, постоянного члена Бильдербергского клуба, сооснователя и первого исполнительного директора Трёхсторонней комиссии, одного из архитекторов Римского клуба, сооснователя и члена совета директоров Национального фонда в поддержку демократии (NED)*, члена Международного консультативного совета Атлантического совета*, председателя Американско-украинского консультативного комитета, сопредседателя Американского комитета за мир в Чечне и т.

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