В Республике Марий Эл полицейские провели мероприятия в рамках акции «Я знаю свои права»

Акция проводится в преддверии 240-летия со дня образования юридической службы в системе МВД России. Гостями мероприятия стали школьники из Знаменской средней общеобразовательной школы и Медведевской средней общеобразовательной школы № 2.
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