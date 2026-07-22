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Царьград

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Бывшему генералу Кувшинову смягчили приговор по делу о хищении и взятке

Бывшему генералу Кувшинову смягчили приговор по делу о хищении и взятке

Экс-генералу Кувшинову смягчили приговор и сняли штраф по делу о 57 миллионах рублей.Мосгорсуд на два месяца сократил срок наказания бывшему начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константину Кувшинову.

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