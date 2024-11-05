Пока вы спали: захват Украины Маском и заявление сестры Ким Чен Ына о войне

Сергей Федотов

У меня мама так писала. Одним предложением, ни точек, ни запятых, ни отступов ни обозначения абзацев. Здесь, конечно знаки препинания есть, но упорядоченнее текст не становится. Будто писал человек, родившийся в первой половине прошлого века. Глазу больно и обидно.