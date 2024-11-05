Пока вы спали: захват Украины Маском и заявление сестры Ким Чен Ына о войне

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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людмила михайлик
Заявления правильные,не надо поддерживать Украину
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22 час.
АЛИСА
Автор, научитесь разграничивать текст. Какая-то сборная солянка - без начала и конца.
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16 час.
Сергей Федотов
У меня мама так писала. Одним предложением, ни точек, ни запятых, ни отступов ни обозначения абзацев. Здесь, конечно знаки препинания есть, но упорядоченнее текст не становится. Будто писал человек, родившийся в первой половине прошлого века. Глазу больно и обидно.
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14 час.

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