Царьград коллаж Царьграда Депутат Шеремет отреагировал на оскорбление Зеленского в адрес русских граждан Граждане России являются динозаврами, которые хотят "съесть" украинцев.
Слова Зеленского о русских указывают на шизофрению: В Госдуме молчать не стали
Комментарии
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Ирина Орлова
Зеленский правда думает, что мы хотим отравиться?
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1 д.
МП
Михаил Пантюхин
ЗелеЧМОбик это уже субстанция совершенно не осознающая что творит! Единственный инстинкт, который у него остался в мелкой пропорции, это самосохранения, но после приёма дозы! А доза растёт! И самосохранения исчезает! Он давно уже труп политический, а скоро станет и физическим! Во время СССР, был и давал обществу прекрасные стих Эмануил Маршак, и эта вакханалия, что происходит в бывшей УССР является прошлого детского стихотворения о "господстве таракана", которому животные отдавали своих "детушек", но финал был! Прилетел воробей и съел этого таракана! Поэтому зетаракану осталось не долго "властвовать", исчезнет скоро как туман!
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1 д.
Семен Демин
Зеленский будет вести войну до последнего украинца и постарается уничтожить как можно больше русских. И не потому, что он наркоман, а потому, что он еврей. Его цель - освободить территорию Украину для своих соплеменников.
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20 час.
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