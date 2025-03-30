Слова Зеленского о русских указывают на шизофрению: В Госдуме молчать не стали

МП

Михаил Пантюхин

ЗелеЧМОбик это уже субстанция совершенно не осознающая что творит! Единственный инстинкт, который у него остался в мелкой пропорции, это самосохранения, но после приёма дозы! А доза растёт! И самосохранения исчезает! Он давно уже труп политический, а скоро станет и физическим! Во время СССР, был и давал обществу прекрасные стих Эмануил Маршак, и эта вакханалия, что происходит в бывшей УССР является прошлого детского стихотворения о "господстве таракана", которому животные отдавали своих "детушек", но финал был! Прилетел воробей и съел этого таракана! Поэтому зетаракану осталось не долго "властвовать", исчезнет скоро как туман!