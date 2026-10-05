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Царьград

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Лепс объяснил усталый вид на фото с Басковым бессонной ночью

Лепс объяснил усталый вид на фото с Басковым бессонной ночью

Григорий Лепс пояснил, что на опубликованном снимке с Николаем Басковым, Стасом Михайловым и Михаилом Галустяном он выглядит помятым из-за бессонной ночи и непривычно раннего для себя времени — девяти часов утра.

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