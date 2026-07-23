Пляжного волейболиста избили из-за комментария в интернете

Фестиваль пляжного спорта в Санкт-Петербурге был омрачен дракой двух спортсменов. Мастер спорта по пляжному волейболу Алексей Архипов специально приехал на турнир, в котором участвовал волейболист Дмитрий Бабин.
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