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Пляжного волейболиста избили из-за комментария в интернете

Пляжного волейболиста избили из-за комментария в интернете

Фестиваль пляжного спорта в Санкт-Петербурге был омрачен дракой двух спортсменов. Мастер спорта по пляжному волейболу Алексей Архипов специально приехал на турнир, в котором участвовал волейболист Дмитрий Бабин.

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