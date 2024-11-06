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Чендлер – о Царукяне: «Махачев его уничтожит»

«Мне нравится соревноваться с людьми, независимо от того, нравлюсь я им или нет. Я выхожу в октагон без злобы или неприязни в сердце.

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