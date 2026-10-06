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Регионы России

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Путин подчеркнул важность аккумуляторных систем в энергетике России

Путин подчеркнул важность аккумуляторных систем в энергетике России

Президент России Владимир Путин 6 октября принял участие в церемонии открытия первого производственного комплекса в кластере по выпуску электрических батарей.

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