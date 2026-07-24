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Преграды рушатся. С подачи ЦРУ удары Ирана превращаются в "дело рук Москвы"

Преграды рушатся. С подачи ЦРУ удары Ирана превращаются в "дело рук Москвы"

Самая опасная война, быть может, начнется не с объявления, а с момента, когда Вашингтон придет к выводу, что за каждым крупным иранским ударом стоит Москва.

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Комментарии
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Сергей Михайлов
Блин, ну достали  эти большевички жополизам....   Моё мнение, что если наши не додумались до передачи данных космической разведки иранцам, надо это исправить и вне оправдываться и не лебезить перед пиндосами.. Взаимоотношения как у нормальных людей, так и среди независимых государств, вообще работают по негласным законам бумеранга...
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1 м.
Игорь Максаков
Про большевичков я не догнал, что хотели сказать?
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1 м.
Евгений Суховеев
НУ  ТАК ТО США В ОТКРЫТУЮ ПОМОГОЕТ ПРОТИВНИКАМ РОССИИ , ПОЧЕМУ ОНИ СЧИТАЮТ ЧТО РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ ПРОТИВНИКАМ США ?  ВСЁ ПО ЧЕСНОКУ )))
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1 м.