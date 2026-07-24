Преграды рушатся. С подачи ЦРУ удары Ирана превращаются в "дело рук Москвы"

Сергей Михайлов

Блин, ну достали эти большевички жополизам.... Моё мнение, что если наши не додумались до передачи данных космической разведки иранцам, надо это исправить и вне оправдываться и не лебезить перед пиндосами.. Взаимоотношения как у нормальных людей, так и среди независимых государств, вообще работают по негласным законам бумеранга...