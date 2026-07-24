Самая опасная война, быть может, начнется не с объявления, а с момента, когда Вашингтон придет к выводу, что за каждым крупным иранским ударом стоит Москва.
Преграды рушатся. С подачи ЦРУ удары Ирана превращаются в "дело рук Москвы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Михайлов
Блин, ну достали эти большевички жополизам.... Моё мнение, что если наши не додумались до передачи данных космической разведки иранцам, надо это исправить и вне оправдываться и не лебезить перед пиндосами.. Взаимоотношения как у нормальных людей, так и среди независимых государств, вообще работают по негласным законам бумеранга...
Ответить
1 м.
Игорь Максаков
Про большевичков я не догнал, что хотели сказать?
Ответить
1 м.
Евгений Суховеев
НУ ТАК ТО США В ОТКРЫТУЮ ПОМОГОЕТ ПРОТИВНИКАМ РОССИИ , ПОЧЕМУ ОНИ СЧИТАЮТ ЧТО РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ ПРОТИВНИКАМ США ? ВСЁ ПО ЧЕСНОКУ )))
Ответить
1 м.
Свежие комментарии