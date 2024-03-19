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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

«Ситуация с тягой и ремонтами на РЖД патовая!» (с) Эксперты о том, кто виноват и что делать

«Ситуация с тягой и ремонтами на РЖД патовая!» (с) Эксперты о том, кто виноват и что делать

Вопросы, посвящённые нехватке тяги на сети ОАО «РЖД», затронутые нами в двух предыдущих материалах (кто пропустил — смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), оказались настолько серьёзными, что за комментариями мы решили обратиться к экспертам, а также — к самим сервисным компаниям, отвечающим за содержание локомотивов.

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