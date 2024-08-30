Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ростовской области

В социальных медиа сообщается о том, что в Ростове-на-Дону 8-летний мальчик провалился в грунтовую яму, наполненную горячей водой, которая образовалась в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением, и получил ожоги.
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