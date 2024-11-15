Россиян предупредили о неожиданном последствии прогулок без шапки зимой

Врач Сережина предупредила о раннем старении кожи лица из-за прогулок без шапки Как бы ни хотелось походить без шапки, в осенне-зимний период отсутствие головного убора может привести не только к локальным переохлаждениям головы и шеи, сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.