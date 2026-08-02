Рамный гибрид M-Hero M817 сертифицируют в России: до 972 л.с. и 1465 км запаса хода

В России стартовала сертификация нового рамного гибридного внедорожника M-Hero M817. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на документы, на отечественном рынке модель будет продаваться под названием M-Hero II.
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