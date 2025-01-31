Трамп объявил об увольнении «разнообразных» сотрудников

Для предотвращения будущих трагедий в воздухе военным и Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) пора уже избавиться от нанятых в рамках политики разнообразия, инклюзивности и равенства (DEI), заявил президент США Дональд Трамп 30 января на брифинге по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне.
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